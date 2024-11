Stellantis collabora con Infineon su architetture veicoli nuova generazione

Stellantis

Infineon Technologies

(Teleborsa) -hanno annunciato oggi che lavoreranno insieme all’architettura di potenza per i veicoli elettrici di Stellantis, per sostenere l’obiettivo di Stellantis di offrire una mobilità pulita, sicura ed economicamente accessibile per tutti.Per questo motivo, si legge in una nota congiunta, le aziende hanno firmato importanti accordi di fornitura che serviranno come base per sviluppare la prossima generazione di architetture di potenza, tra cui: gli interruttori di potenza intelligenti PROFET™ di Infineon, che sostituiranno i fusibili tradizionali, riducendo il cablaggio e consentendo a Stellantis di diventare una delle prime case automobilistiche a implementare una gestione intelligente della rete energetica; i semiconduttori al carburo di silicio (SiC), che permetteranno a Stellantis distandardizzare i moduli di alimentazione, migliorando le prestazioni e l’efficienza dei veicoli elettrici, oltre a ridurre i costi; i microcontrollori AURIXTM, pensati per la prima generazione dell’architettura zonale STLA Brain.Stellantis e Infineon, conclude la nota, stanno inoltre ampliando la loro partnership attraverso l’implementazione di un “Joint Power Lab” che definisce l’architettura di alimentazione scalabile e intelligente delle vetture, grazie al quale Stellantis realizzerà le prossime vetture “software-defined”.