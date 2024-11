Banca Generali, pioggia di promozioni degli analisti dopo risultati record

Banca Generali

(Teleborsa) - Giudizi positivi degli analisti perdopo i risultati finanziari di.ha appena confermato la sua raccomandazionericordando che la banca del Leone ha registrato un utile netto nel terzo trimestre di 99 milioni di euro, +2% rispetto al terzo trimestre, con ricavi battuti del +5% (NII +4% e +16% commissioni di performance). Confermata la guidance per il 2024 e perfezionate le stime per il 2024-2026. "I risultati del terzo trimestre e le indicazioni del management sul 2024/25 erano coerenti con le proiezioni di Barclays", sottolineano gli esperti. "Sviluppi strategici come BG Suisse e Intermonte e tassi più bassi sono fattori positivi, non ancora scontati. L'acquisizione di Intermonte si presta – tra l'altro – a rafforzare il posizionamento nel private banking che pochi operatori hanno in Italia".Per, Banca Generali è uncon una rete di consulenti finanziari di alta qualità. "Valutiamo Banca Generali applicando una somma del calcolo delle parti, a cui aggiunge la nostra valutazione delle loro attività (core business + commissioni di performance) al VAN degli utili futuri (2024-26E). - illustrano gli analisti - Il nostroderiva anche dal cambiamento delle stime e dal miglioramento della crescita terminale ipotesi (+1p.p. al 2,5%) grazie al contesto operativo più favorevole".