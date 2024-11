Istat, Industria in calo e consumi in ripresa: analisi sulla produzione industriale e sull’andamento economico italiano

(Teleborsa) - Secondo lla produzione industriale in Italia ha registrato unaattribuibile in gran parte ai settori della fabbricazione di mezzi di trasporto e dell'abbigliamento, con cali rispettivamente del 15,4% e del 10,7%. Questo andamento negativo rappresenta un segnale preoccupante per l’economia italiana, che fatica a mantenere ritmi di crescita stabili. Il dato mensile ha mostrato una diminuzione dello 0,4% rispetto ad agosto, confermando un trend di contrazione che dura ormai da venti mesi.Sul fronte delle, l'con un impatto maggiore sulle vendite verso i mercati dell'Unione Europea, segnale di una difficoltà a competere sui mercati esteri. A livello settoriale, i comparti con le, mentre la fabbricazione di apparecchiature elettriche, di computer ed elettronica e le attività estrattive hanno registrato una crescita rispettivamente del 5,9%, 1,9% e 1,8%.In controtendenza rispetto alla produzione industriale,I beni non alimentari hanno registrato un incremento su base annua, mentre per i beni alimentari è stato rilevato un aumento limitato solo al valore delle vendite. Lamentre le piccole superfici commerciali e le vendite fuori dai negozi sono rimaste in flessione.Parallelamente,, in controtendenza rispetto ai principali partner europei e alla media dell'area euro, che hanno registrato una leggera crescita. Questa stagnazione posiziona l’Italia tra le economie europee con le peggiori performance, accentuando le incertezze sul futuro economico del paese in un contesto internazionale che, pur mantenendo un ritmo di crescita stabile, è caratterizzato da forti tensioni geo-economiche e rischi al ribasso.Sul fronte dell'occupazione, a settembre si è verificata una lieve inversione di tendenza dopo tre mesi consecutivi di crescita: si è osservato un calo occupazionale che ha coinvolto sia uomini che donne, in particolare nella fascia di età tra i 35 e i 49 anni., con una conseguente incertezza per le prospettive future del mercato del lavoro.Anchel'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) in Italia continua a crescere, ma a un ritmo più contenuto rispetto alla media dell'area euro e alle principali economie continentali, riflettendo una domanda interna moderata e un contesto di bassi consumi.Infine,che percepiscono con preoccupazione sia la situazione economica attuale che quella futura. In ottobre, il sentimento delle famiglie è calato in modo significativo, con un deterioramento delle opinioni riguardanti sia la situazione economica generale che le prospettive per i mesi a venire. Tra le imprese, il settore manifatturiero e i servizi di mercato mostrano una crescente sfiducia, aggravando il quadro di incertezza che avvolge l'economia italiana.