Mattarella incontra Xi Jinping: Cina interlocutore importante per l'Italia

(Teleborsa) - Il presidente della Repubblica,, ha incontrato il presidente della Repubblica cinesenella Sala del Popolo a Pechino. Mattarella ha parlato di un periodo di "grandi cambiamenti, intensi e veloci" e di "grandi sfide per l'umanità" richiederebbe "concordia" per "un esame comune e convergente dei problemi. Non è questo il clima nella comunità internazionale", per questo motivo è ancora importante "risaltare" tra Italia e Cina."La Cina è un protagonista fondamentale della vita internazionale ed è un", ha dichiarato il Capo dello Stato Sergio Mattarella, aprendo l'incontro con il presidente cinese. "Abbiamo grande considerazione e fiducia nella grandecon la Cina", ha aggiunto. "Ho provato grande orgoglio vedendo nel bassorilievo che raffigura la storia della Cina due figure italiane,. Sono qui per riaffermare amicizia e la volontà di collaborazione crescente", ha sottolineato Mattarella.La Cina e l'Italia sono “due”, ha affermato Xi Jiping. "Nel mondo ci sono cambiamenti mai visti", ha proseguito e "l'Italia e la Cina dovrebbero lavorare insieme promuovendo il dialogo per risolvere le divergenze" con l'obiettivo di "superare i conflitti" e arrivare "a una coesistenza armoniosa". "La visita di Mattarella è un'occasione per infondere energia più dinamica nei rapporti bilaterali, per un nuovo punto di partenza", ha concluso il presidente cinese.