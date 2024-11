Produzione industriale ancora giù a settembre con frenata consumi

(Teleborsa) -, che si trascina dall'estate, portando in negativo il bilancio del trimestre ed accentuato il calo tendenziale. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell', secondo cui larispetto ad agosto. Nellail livello della produzionerispetto ai tre mesi precedenti.L’indice destagionalizzato mensile - spiega l'Istituto - cresce su base congiunturale per i beni intermedi (+1,9%) e i beni strumentali (+1,8%); diminuiscono invece l’energia (-3,8%) e i beni di consumo (-2,5%).Al netto degli effetti di calendario, la produzione(i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 come a settembre 2023). Flessioni tendenziali caratterizzano tutti i comparti: la riduzione è più rilevante per i beni strumentali (-5,1%), i beni intermedi (-4,0%), i beni di consumo (-3,5%) e meno pronunciata per l’energia (-1,6%).economica che registrano gli incrementi tendenziali più elevati sono la fabbricazione di apparecchiature elettriche (+5,9%), la fabbricazione di(+1,9%) e(+1,8%). Le flessioni maggiori si rilevano nella fabbricazione di(-15,4%), nelle industrie(-10,7%) e nella fabbricazione di(-8,1%).Il dato è stata accolto con una certa. Secondo Codacons "si fa sempre più nera la crisi dell’industria italiana"."La produzione industriale registra ilsu base tendenziale" rimarca, aggiungendo che la contrazione "apparese si analizza l’andamento dei beni di consumo" che registrano pesanti cali congiunturale e tendenziali e che "risentono in modo evidente dello, con la spesa degli italiani che non riparte ede sui conti nazionali".