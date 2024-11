Fincantieri, adesioni al 22% per piano di azionariato diffuso. 97% per dirigenti in Italia

Fincantieri

(Teleborsa) -, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, ha comunicato chee coinvestimento, che ha visto una partecipazione significativa dei dipendenti del Gruppo in Italia, Norvegia e Stati Uniti.Il piano ha registrato unnei Paesi coinvolti. In Italia, si è distinto per un'adesione del 97% tra i dirigenti e del 69% tra i quadri. Come ulteriore incentivo, è previsto che nel 2025 i partecipanti al piano riceveranno un pacchetto aggiuntivo di azioni."L'ampia partecipazione, in particolare del management, a questo piano di azionariato conferma la sintonia e la fiducia dei dipendenti nella direzione intrapresa dall'azienda e il loro desiderio di essere parte integrante dei risultati che ci attendono", ha dettoe Real Estate di Fincantieri.