Home Depot migliora guidance sulle vendite dopo conti 3° trimestre

Home Depot

(Teleborsa) -, rivenditore al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa, ha registratoper 40,2 miliardi di dollari per ildell'anno fiscale 2024, con un aumento del 6,6% rispetto al terzo trimestre dell'anno fiscale 2023. Le vendite comparabili per il terzo trimestre sono diminuite dell'1,3% e le vendite comparabili negli Stati Uniti sono diminuite dell'1,2%.Glisono stati di 3,6 miliardi di dollari, ovvero 3,67 dollari per azione, rispetto agli utili netti di 3,8 miliardi di dollari , ovvero 3,81 dollari per azione diluita, nello stesso periodo dell'anno fiscale 2023. Gliper azione sono stati di 3,78 dollari, rispetto agli utili diluiti rettificati per azione di 3,85 dollari nello stesso periodo dell'anno fiscale 2023."Sebbene l'incertezza macroeconomica permanga, la nostra performance del terzo trimestre ha superato le nostre aspettative - ha affermato- Con la normalizzazione delle condizioni meteorologiche, abbiamo assistito a un migliore coinvolgimento nei beni stagionali e in alcuni progetti all'aperto, nonché a vendite incrementali correlate alla domanda di uragani".Home Depotun calo delle vendite comparabili del 2,5% per l'anno fiscale 2024, rispetto alla precedente stima di un calo dal 3% al 4%.