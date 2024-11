Infineon, non c'è slancio nei mercati finali. Vede un 2025 "attenuato"

Infineon Technologies

(Teleborsa) -, importante azienda tedesca del settore dei semiconduttori, ha chiuso il(al 30 settembre 2024) consaliti a 3.919 milioni di euro, rispetto ai 3.702 milioni di euro del trimestre precedente. L'utile dalle operazioni in corso è stato di 384 milioni di euro, rispetto ai 404 milioni di euro del trimestre precedente. Glisono aumentati a 0,49 euro, rispetto agli 0,43 euro del trimestre precedente.Per l', i ricavi sono stati pari 14,955 miliardi di euro, in calo dell'8% rispetto all'anno precedente; utili rettificati per azione a 1,87 euro; free cash flow a 23 milioni, free cash flow rettificato a 1,690 miliardi."Infineon ha gestito bene l'anno fiscale 2024 e lo ha concluso in linea con le aspettative - afferma il- Attualmente,, fatta eccezione per l'intelligenza artificiale, la ripresa ciclica è in ritardo. La correzione dell'inventario continua. I modelli di ordinazione a breve termine e la digestione dell'inventario stanno offuscando la visibilità sulle tendenze della domanda oltre i prossimi due trimestri"."Ci stiamo quindi- ha aggiunto - Allo stesso tempo, ci affidiamo all'implementazione coerente delle misure strutturali nel nostro programma "Step Up" per rafforzare la nostra competitività. In combinazione con il nostro potere innovativo, stiamo affrontando i nostri driver di crescita strutturale e ci stiamo mettendo nella posizione migliore per una prossima ripresa".La proposta diper l'anno fiscale 2024 prevede un dividendo invariato a 0,35 euro per azione. Le prospettive per l'prevedono, sulla base di un tasso di cambio ipotizzato di 1,10 dollaro per euro, che i ricavi diminuiranno leggermente rispetto all'anno precedente. Il margine lordo rettificato dovrebbe essere intorno al 40 percento.