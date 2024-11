Mediobanca crolla in avvio di seduta dopo i conti trimestrali

Mediobanca

(Teleborsa) - Dopo non aver fatto prezzo per i primi cinque minuti di contrattazione,il titolo, nonostante abbia registrato un, grazie alle commissioni nette che hanno più che compensato il calo del margine di interesse (NII) dovuto alla diminuzione dei tassi.Il Gruppo guidato da Alberto Nagel ha chiuso il primo trimestre dell'esercizio 2024/2025 con undi 330 milioni di euro (-6,1% a/a e +0,8% t/t, ma superiore al consensus degli analisti che si aspettavano 319 milioni di euro), dopoper 864,6 milioni di euro (inferiori al consensus di 884 milioni di euro),inferiore al 43% econtenuto a 51bps. Ilsi attesta al 13% (-1pp), ilal 2,7% (-10bps a/a), in lieve calo per la normalizzazione del contributo diDurante un punto stampa sui conti, Nagel ha detto che vede il margine d'interesse dell'esercizio corrente flat. Per quanto riguarda l'ulteriore espansione,, mentre la banca continua a guardare ad asset che accelerino la crescita; in particolare, in Italia guarda a opportunità di acquisizione nel wealth management.registra unarispetto alla vigilia,. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 14,33 e successiva a quota 14,19. Resistenza a 14,66.