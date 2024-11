Vodafone conferma guidance nonostante rallentamento in Germania

Vodafone Group

(Teleborsa) -, colosso britannico delle telecomunicazioni, ha chiuso la(al 30 settembre del 2024) conaumentati dell'1,6% a 18,3 miliardi di euro (primo semestre FY24: 18 miliardi di euro) poiché la crescita dei ricavi da servizi è stata parzialmente compensata da movimenti valutari avversi. Isono cresciuti dell'1,7% a 15,1 miliardi di euro e su base organica sono aumentati del 4,8% nel primo semestre, con un rallentamento previsto in Germania compensato dalla crescita in Altri Paesi Europa, Africa e Turchia.L'su base organica è aumentato del 3,8% a 5,4 miliardi di euro, sostenuto dalla crescita dei ricavi da servizi e dai minori costi energetici in Europa.per cambiare Vodafone - ha commentato la- I processi di approvazione per le nostre transazioni nel Regno Unito e in Italia stanno per concludersi. Questi completeranno il nostro programma per rimodellare il gruppo per la crescita. Stiamo anche investendo in Germania per rafforzare la nostra posizione di mercato e adottando misure per espandere le nostre capacità B2B"."Mentre attraversiamo questo anno di transizione, i nostri risultati nel primo semestre sono stati coerenti con le nostre aspettative e stiamo ribadendo la nostra guidance per l'intero anno - ha aggiunto - Abbiamo aumentato i ricavi dai servizi del 4,8% e l'EBITDAaL rettificato del 3,8%. Abbiamo ottenuto buone performance nei nostri mercati, ad eccezione della. Sono fiduciosa che le azioni che stiamo intraprendendo porteranno crescita a Vodafone quest'anno e un'ulteriore accelerazione nell'anno fiscale 2026".Per quando riguarda i, la seconda tranche da 500 milioni di euro quasi completata, con 1,2 miliardi di azioni riacquistate per 1,0 miliardi di euro entro l'11 novembre 2024. Laper l'anno fiscale 2025 è ribadita: EBITDAaL rettificato di circa 11 miliardi di euro e free cash flow rettificato di almeno 2,4 miliardi di euro.