MPS, Tesoro avvia vendita di un ulteriore 7% tramite ABB

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha avviato una(in inglese Accelerated Book Building, ABB) per la cessione di 88.178.280 azioni ordinarie di, corrispondenti a circa ildella banca.agirà in qualità di, con l'obiettivo di promuovere il collocamento delle azioni presso investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri.Nell'ambito dell'operazione è previsto che il MEF si impegni con il Global Coordinator e Bookrunner adella banca per un periodo disenza il consenso dello stesso Global Coordinator e Bookrunner e salvo esenzioni, come da prassi di mercato.