Technoprobe, il calendario finanziario del 2025

Azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica

Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 sottoposti a revisione completa da parte della società di revisione: Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024: Esame del fatturato, EBITDA e posizione finanziaria netta al 31 marzo 2025 (non sottoposti a revisione contabile): Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025 e sottoposta a revisione contabile limitata: Esame del fatturato, EBITDA e posizione finanziaria netta al 30 settembre 2025 (non sottoposti a revisione contabile)