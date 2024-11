Alerion, ricavi ed EBITDA 9 mesi in calo. Verso aggiornamento del piano

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha chiuso i primi nove mesi del 2024 conper 126,7 milioni di euro, rispetto ai 132,2 milioni di euro dei primi nove mesi del 2023. Il Margine operativo lordodei primi nove mesi del 2024, al netto degli special items, è pari a 87,7 milioni di euro, rispetto ai 96 milioni di euro rilevati nell'analogo periodo del 2023.L'al 30 settembre 2024 è pari a 560,1 milioni di euro, in aumento di 101,4 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023 quando risultava pari a 458,7 milioni euro.Al fine di procedere al rifinanziamento del bond in scadenza a fine dicembre 2025, il Consiglio di Amministrazione ha avviato le attività propedeutiche all'senior non garantito, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero.relativa all'esercizio 2024: EBITDA adjusted atteso tra 180 e 190 milioni di euro e Utile Netto adjusted atteso tra 90 e 100 milioni di euro, anche grazie agli effetti positivi derivanti dall'operazione di Joint Venture con Alperia.A seguito di questa operazione verrà effettuato unche si prevede verrà completato entro i primi mesi del 2025.