Parte al Mase il Tavolo di Coordinamento sui controlli dei gas fluorurati

(Teleborsa) - Diciannovedi ingenti quantitativi di, su complessivi 170 controlli in tutto il territorio nazionale. Sono questi i numeri della campagna condotta nel 2024 dal Comando per la Tutela Forestale e Parchi dell’Arma dei Carabinieri, che ha messo in luce il fenomeno del, di cui va prevista la graduale sostituzione con gas a ridotto impatto ambientale.I dati dellasono stati esposti nel corso di un incontro al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, nel quale si è stabilito di avviare il Tavolo permanente di Coordinamento in materia di controlli sui gas fluorurati (Fgas), in linea con gli obiettivi del nuovo Regolamento europeo 2024/573 entrato in vigore.Ilvedrà la partecipazione di tutti gli organismi impegnati a vario titolo nelle attività di controllo: oltre ai rappresentanti del(Direzione Generale Sostenibilità dei prodotti e dei consumi del Dipartimento Sviluppo Sostenibile), vi faranno parte il Comando per la Tutela Forestale e Parchi dei, il Comando per la Tutela Ambientale e Sicurezza energetica dell’Arma, l’. Il nuovo strumento servirà a scambiare informazioni e buone pratiche tra istituzioni, pianificare azioni congiunte di controllo e contrasto alle attività illecite, aumentare l’efficacia della vigilanza lungo tutta la filiera.