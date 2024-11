Wall Street sopresa dalle mosse di Buffett: via Apple, compra Domino's Pizza

Berkshire Hathaway

(Teleborsa) -, il più abile finanziere di Wall Street, conosciuto anche come l'Oracolo di Omaha,a scapito del settore tecnologico, da tempo in odore di bolla, edcome il food e la produzione di beni e servizi di vario genere. Ma soprattutto, Buffett sembra voler imitare Paperon de' Paperoni, perché continua adLedi Buffett, che opera attraverso la, il suo braccio finanziario quotato anche al Nyse, sono state rivelate da alcuni documenti regolatori resi alla SEC, la Consob americana.Dalle comunicazioni obbligatorie rese da Berkshire Hathaway, emerge che la società hanel terzo trimestre un quarto della sua partecipazione in(circa 100 milioni di azioni sui 400 milioni in portafoglio), mentre avrebbequote della catena di fast-food(quasi 1,3 milioni di azioni pari ad una quota del 3,6% per un valore di 550 milioni di dollari) e del produttore di piscine(oltre 400 mila azioni pari all'1% del capitale per un valore di 153 milioni di dollari).Buffett ha anche, riducendo la sua partecipazione al di sotto del 10%, ele azioni della catena di cosmetici, che ha avuto nu pesante contraccolpo in Borsa. Vendite che si affiancano allodi Berkshire.Movimenti che sono stati come sempre osservati con una certa attenzione da Wall Street, che recentemente è rimasta spiazzata dalla. Il "cash" di Berkshire Hathaway ha raggiunto lae questo ha un po' preoccupato il mercato, che fiuta una correzione pesante di Wall Street dai massimi.Frattanto, le azioni Domino's Pizza segnano un bel vantaggio dell'1,95% al Nyse, assieme a Pool Corporation che evidenzia un progresso dell'1,91%. Male Ulta Beauty, che scivola del 2,8%, ed Apple, che perde l'1,64%. Tiene meglio bank of America (-0,25%).