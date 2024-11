Alerion Clean Power, deliberata emissione Green Bond per 200 milioni euro

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi in data odierna, ha deliberatoe non subordinato per un controvalore fisso pari adcondi ulteriori massimiIl prestito, che si qualifica comeha unadalla data di emissione, prevista nei proiismi mesi, ed è destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero.Il prestito avràsu base annua, con. Le Obbligazioni verranno emesse per unciascuna, ad undel proprio valore nominale e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma deldi Borsa Italiana.Il prestito obbligazionario potrà esserea discrezione della Societàdalla data di emissione; inoltre èdel prestito in determinate ipotesi, ivi incluse le ipotesi di c.d., secondo termini econdizioni stabiliti dai terms & conditions delle obbligazioni. Le Obbligazioni saranno assistite da diritti economici legati al pagamento degli interessi e al rimborso in linea capitale del prestito e diritti amministrativi connessi alla gestione del credito.rivenienti dall’emissione del prestito obbligazionario saranno destinate fino aobbligazionario denominato "emesso dalla Società in data 19 dicembre 2019 ed, al finanziamento di che soddisfino i criteri di cui al Green Bond Framework adottato dalla Società a novembre 2024.