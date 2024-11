Buzzi in rosso dopo downgrade a Hold di Berenberg

Buzzi

FTSE Italia All-Share

società attiva nel settore del cemento

indice azionario italiano

(Teleborsa) - Seduta in frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dello 0,81%, dopo il giudizio negativo di Berenberg. Il Broker ha peggiorato la raccomandazione sul titolo a "hold" dal precedente "buy", tagliando anche il Target Price a 40 euro da 42 euro.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,48%, rispetto a -0,7% dell').Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 41,93 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 41,09. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 42,77.