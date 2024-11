USA, NAHB: migliora a novembre la fiducia del settore immobiliare

(Teleborsa) - Risulta in miglioramento laUSA, sintetizzata dall'indice NAHB. A novembre, il dato si è attestato a 46 punti, rispetto ai 43 punti del mese precedente. Il dato èdel consensus (42 punti).Per quanto riguarda le, quello sulle vendite attuali sale di 2 punti a quota 49, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi cresce di 7 punti a 64 punti, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti è salito di 3 punti a quota 32.L'indicatore, elaborato dalla(NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo."Mentre la fiducia dei costruttori sta migliorando, il settore deve ancora affrontare molti venti contrari, come una carenza continua di manodopera e di lotti edificabili, insieme a prezzi elevati dei materiali da costruzione", ha affermato, capo economista della NAHB. "Inoltre, mentre il mercato azionario ha esultato per il risultato delle elezioni (presidenziali statunitensi, ndr), il mercato obbligazionario è preoccupato, come indicato da un aumento dei tassi di interesse a lungo termine".