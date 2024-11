WIIT rinnova contratto quinquennale per un valore di 2,6 milioni euro

WIIT

(Teleborsa) -, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese,con uno dei principali attori italiani nel mercato della System Integration e dello sviluppo applicativo.L’accordo, deldi euro, prevedeper SAP e per gli applicativi gestionali sviluppati dal Cliente, erogati in modalità SaaS ed utilizzati da primarie aziende italiane e internazionali, grazie al modello Secure Cloud.Il Cliente ha scelto i servizi di WIIT,e confermando la partnership già attiva e consolidata da tempo nel campo del Private Cloud. Inoltre, la collaborazione è stata ampliata con lo scopo di intraprendere laa protezione dei propri dati e processi core per sé e per i propri Clienti. Al fine di garantire la massima affidabilità, l’accordo prevede l’erogazione deiper le applicazioni business critical del Cliente e dei suoi Clienti che saranno ospitate e gestite all’interno della Premium Zone della Region North/West in Italia. In aggiunta, il Cliente ha scelto di attivare isu buona parte della sua infrastruttura, andando così a garantire una più efficace continuità operativa, resilienza e fruibilità a supporto dei principali processi di business."La conferma e l'estensione di questo accordo nel settore dei Professional Services testimoniano l’affidabilità e il valore della nostra proposta di Secure Cloud, particolarmente apprezzata da aziende che offrono a loro volta servizi ai propri clienti", afferma, il CEO di WIIT.