Piedmont Lithium e Sayona Mining si fondono per creare leader nel litio per automotive

Piedmont Lithium

(Teleborsa) - La società statunitense, fornitore leader di prodotti al litio nel Nord America fondamentali per la filiera di fornitura dei veicoli elettrici degli Stati Uniti, e la statunitense Sayona Mining hanno firmato un, con Sayona come entità madre definitiva.La transazione si tradurrà in unadi Piedmont e Sayona (su base completamente diluita) in MergeCo subito dopo il closing. Piedmont intraprenderà una proposta di aumento di capitale di circa 27 milioni di dollari USA. Sayona sta intraprendendo una raccolta di capitale di 40 milioni di dollari australiani (circa 27 milioni di dollari USA).Al closing, Sayona intraprenderà anche un collocamento condizionale per 69 milioni di dollari australiani in MergeCo a. Gli aumenti di capitale, che ammontano a circa 99 milioni di dollari USA, prevedono di garantire che MergeCo sia ben posizionata per accelerare la crescita all'interno del suo portafoglio ampliato."Questa fusione unisce due attività complementari e creerà un'azienda più grande e più forte - ha detto il CEO di Piedmont Lithium, Keith Phillips - MergeCoe avrà un profilo di crescita interessante con tre progetti di sviluppo in fase DFS e un'entusiasmante opportunità di espansione brownfield a breve termine presso NAL. Il finanziamento della fusione, sostenuto dal principale gruppo di private equity minerario RCF, ci consentirà di resistere all'attuale crisi del settore, effettuando al contempo investimenti intelligenti nei nostri progetti di crescita per essere posizionati per la ripresa nei mercati del litio che prevediamo nel medio termine. MergeCoe un forte impegno per il nostro progetto Carolina Lithium e la nostra sede centrale negli Stati Uniti a Belmont, North Carolina".