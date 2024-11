Sciuker Frames sigla accordo di marketing con Unicredit per riqualificazione edifici

Sciuker Frames,

UniCredit

(Teleborsa) -società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, annuncia la sottoscrizione di un- la nuova filiale digitale di UniCredit - è volta adella banca nella, anticipando il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva Case Green.Grazie a questa partnership, i clienti UniCredit e Buddy potranno accedere aper migliorare l'efficienza energetica delle proprie abitazioni, tramitedal design Made in Italy disponibili presso tutti i punti vendita SCK Finestre Store. Questo permetterà alla clientela di adeguarsi ai requisiti della direttiva, approvata in via definitivadall’Unione Europea lo scorso aprile.Oltre aSciuker Frames ed SCK Finestre Store, l’iniziativa punta anche a incentivare la fidelizzazione della clientela UniCredit e Buddy, ma anche a, che entro fine mese includerà l’offerta esclusiva delle finestre Made in Italy degli SCK Finestre Store."Con UniCredit condividiamo una visione comune: promuovere un futuro più sostenibile attraverso prodotti di eccellenza e iniziative di grande impatto. Questa partnership rappresenta per noi un'opportunità di enorme visibilità e di trazione grazie alla solidità e allavasta rete di UniCredit, una delle principali banche italiane che serve oltre 7 milioni di clienti", commenta Marco Cipriano, CEO e Presidente di Sciuker Frames e del Gruppo deWol Industries.