Banco BPM lancia SGR per clientela istituzionale. Focus su PMI italiane

Banco BPM

(Teleborsa) -ha, Società di Gestione del Risparmio. Banco BPM Invest SGR ha avviato la propria attività di gestione individuale di portafoglio con Asset Under Management superiori a 1 miliardo di euro in fondi alternativi diversificati per asset class, geografie e con una forte attenzione verso le società italiane; queste in particolare rappresenteranno il focus principale della nuova SGR, con l'obiettivo diLa mossadel Gruppo, completando l'offerta anche in termini di segmenti di clientela servita e ampliando lo spazio per i ricavi commissionali.Banco BPM Invest SGRinfatti alle collaudate realtà operanti a supporto di Banco BPM direttamente controllate, come avviene per Banco BPM Vita, o in partnership con altri primari operatori, come nel caso di Numia, player nazionale nella monetica nato recentemente grazie alla collaborazione con il Gruppo Iccrea e il Fondo Strategico Italiano - che si affianca alle JV con il Gruppo Credit Agricole nel Credito al Consumo (Agos) e nella Bancassicurazione Danni (Banco BPM Assicurazioni e Vera Assicurazioni).Banco BPM Invest SGR si appresta inoltre a offrire il servizio di gestione collettiva del risparmio con il lancio, previsto nell'2024, di unche prevede anche una componente di secondario, si legge in una nota.ha assunto il ruolo didella società e sarà coadiuvato da un team di consolidata esperienza nel settore.Nei prodotti della SGR,e parteciperà così, con gli altri investitori, alla ricerca e alla selezione dei migliori fondi alternativi secondo le strategie di volta in volta delineate nelle proposte della SGR."Siamo particolarmente orgogliosi di poter annunciare il lancio di Banco BPM Invest SGR - dichiara, Condirettore Generale CFO di Banco BPM – una SGR italiana completamente dedicata agli investimenti in fondi alternativi. Con questa nuova iniziativa Banco BPM si propone agli investitori istituzionali italiani che vogliono investire i propri patrimoni attraverso strumenti alternativi nei mercati privati".