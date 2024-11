Buzzi in rialzo, assist da analisti

Buzzi

(Teleborsa) - Si muove in avantiche sta portando a casa un modesto +1,46%.A dare linfa alle azioni, in una seduta che vede il recupero dell'intero listino milanese, contribuiscono le indicazioni giunte dagli analisti. In particolare,che ha portato la valutazione a "Neutral" da "Underweight" indicato in precedenza. Gli esperti dell'ufficio studi hanno anche alzato il target price a 46 euro da 33. Anche gli analisti dihanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo di Buzzi, portandolo a 43 euro da 42. Il giudizio è stato rivisto a "Hold" da "Buy".A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 42,06 Euro con primo supporto visto a 41,44. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 41,16.