Commerzbank nomina Carsten Schmitt nuovo CFO

Commerzbank

(Teleborsa) - Il Consiglio di vigilanza diha nominatonuovo direttore finanziario della banca. Schmitt, dopo che ad ottobre la CFO di Commerzbank è stata nominata anche Amministratore delegato.Il passaggio di consegne è previstoCarsten Schmitt proviene da Danske Bank, dove ha ricoperto il ruolo di vicepresidente esecutivo per la strategia di gruppo e le fusioni e acquisizioni, riportando direttamente al CFO dal 2021. In precedenza, ha lavorato per Commerzbank in varie posizioni per oltre 20 anni.. Arricchirà il consiglio di amministrazione con la sua vasta esperienza finanziaria e la sua lungimiranza strategica e contribuirà a liberare il grande potenziale che vediamo per Commerzbank", ha dichiarato il, commentando la nomina.