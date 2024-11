Istat: imprese più innovative anche tra le PMI, più sostenibili le innovazioni delle grandi imprese

(Teleborsa) - Nel triennio 2020-2022 oltre una impresa su due ha svolto attività di(58,6% delle imprese) industriali e dei servizi con 10 o più addetti. La propensione ad innovare interessa tutte le imprese, comprese le piccole dove l’incidenza di quelle che svolgonoriguarda il 55,8% delle imprese tra 10 e 49 addetti. Con il 65,1% di imprese impegnate in attività per l’innovazione, l’in senso stretto si conferma il settore con la maggiore propensione all’innovazione. Seguono icon il 56,1% e lecon il 46,7%. È quanto emerge da un report Istat sulle innovazione nelle imprese tra il 2020 e il 2022.È del 32,8% la quota di imprese che hanno innovato i, percentuale che sale al 57% tra le grandi imprese, mentre ammonta ala spesa per l’innovazione nel 2022: la Ricerca e sviluppo assorbe il 63 delle risorse.Il 40,1% delle imprese hanno introdotto innovazioni a, percentuale che sale 62,1% se si guarda solo tra le grandi imprese.