USA, leading indicator ottobre -0,4%

(Teleborsa) - Ancora in frenata a2024 il superindice USA che sintetizza le condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, ilsi attesta a quota 99,5 punti in calo dello 0,4% rispetto al mese precedente (-0,3%) e contro il -0,3% atteso dagli analisti.La componente che riguarda laè rimasta invariata a 112,8 punti, mentre la componente sulleè scesa dello 0,1% a 118,7 punti."Ilal calo del LEI è stato rappresentato dai, rimasti deboli in 11 settori su 14 - ha affermato Justyna Zabinska-La Monica, Senior Manager, Business Cycle Indicators, presso il Conference Board - A ottobre, le ore lavorate nel settore manifatturiero sono diminuite al livello più basso da dicembre 2023, mentre le richieste di indennità di disoccupazione sono aumentate e i permessi di costruire sono diminuiti, riflettendo in parte l'impatto degli uragani nel sud-est degli Stati Uniti".