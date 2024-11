Texas Pacific Land sostituirà Marathon Oil nell'indice S&P 500

Texas Pacific Land

(Teleborsa) - S&P Dow Jones Indices ha comunicato che il componente S&P MidCap 400sostituirànell', il componente S&P SmallCap 600sostituirà Texas Pacific Land nell'sostituirà Mueller Industries nell'S&P SmallCap 600. Le modifiche ai panieri saranno in vigore prima dell'apertura delle contrattazioni di martedì 26 novembre.Il componente S&P 500 e 100Marathon Oil in un accordo che dovrebbe concludersi il 22 novembre, in attesa delle condizioni di chiusura definitive. Marathon Oil è una società statunitense attiva nel campo del petrolio e del gas naturale.exas Pacific Land e Mueller Industries hanno capitalizzazioni di mercato a livello aziendale che sonorispettivamente dello spazio di mercato large-cap e mid-cap, fa notare S&P Dow Jones Indices.