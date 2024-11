Unipol positiva con assist analisti

Unipol

Gruppo finanziario italiano

FTSE MIB

Unipol

(Teleborsa) - Allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,94%.A fare da assist al titolo contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Intesa SanPaolo. Gli esperti dell'ufficio studi hanno rivisto al rialzo il target price, confermando il giudizio "Buy". Il prezzo obiettivo è stato portato dunque a 12,80 euro dai 10,50 indicati in precedenza e si confrontano con gli 11,79 euro delle attuali quotazioni.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 11,94 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,61. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,27.