USA, PMI Manifatturiero in aumento a novembre. Bene i Servizi

(Teleborsa) - Crescedegli Stati Uniti, così come quella dei servizi, nel mese di novembre. La stima flash sull'indice PMI Manifatturiero elaborato daindica infatti un livello di 48,8 punti, in salita dai 48,5 punti di ottobre e in linea con le stime degli analisti.L'indicatore si conferma tuttavia sotto la soglia chiave dei 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione.In salita, anche, l'indice del, sempre nel mese di novembre. La stima flash sul PMI dei servizi, pubblicata da S&P Global, indica un valore di 57 punti, che si confronta con i 55 di ottobre e con i 55,2 del consensus.Ilsi attesta così a 55,3 punti dai 54,1 precedenti.