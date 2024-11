Difesa, boom dell'industria e in Borsa. Leonardo e Fincantieri al 4% del giro d'affari mondiale

Mediobanca

Leonardo

Fincantieri

Lockheed Martin

RTX

Boeing

Northrop Grumman

General Dynamics

BAE Systems

Airbus

Thales

Rheinmetall

QinetiQ

(Teleborsa) - L'escalation delle tensioni geopolitiche innestate dal conflitto in Ucraina e da quello in Medio Oriente, ma anche in Sudan e Myanmar, ha determinato una crescente attenzione alle tematiche della sicurezza e un incremento delleche hanno raggiunto ildi 2.443 miliardi di dollari nel 2023 (+6,8% sul 2022), pari a 306 dollari a persona. Lo afferma una ricerca dell'Area Studi"Questo ha avuto un impatto diretto sia sui bilanci dei principali player del comparto sia sui loro rendimenti in Borsa, evidenziandone la dinamicità, la salute finanziaria e industriale, nonché le ottime prospettive - viene sottolineato - Il corollario è stato un".Se a livello globale si considerano tutte le società con ricavi individuali rivenienti dalla sicurezza superiori al mezzo miliardo di euro, ilsfiora inel 2023 (+9,8% sul 2022). Escludendo gli operatori per i quali non si ha visibilità di dati economico-finanziari (in massima parte i big asiatici) e quelli di minore dimensione, l'analisi dell'industria mondiale della Difesa si concentra sulle 40 principali multinazionali (TOP40) che rappresentano quasi il 60% del giro d'affari complessivo, con ricavi generati dal core business Difesa per 355 miliardi di euro nel 2023 (+6,9% sul 2022 e +18,6% sul 2019).Dellecon fatturato individuale superiore a un miliardo di euro nel comparto Difesa nel 2023,(quattro nel Regno Unito, quattro in Francia, due in Germania, Italia e Paesi Bassi, una ciascuna in Polonia, Spagna e Svezia), 16 negli Stati Uniti e sette in Medio Oriente e Asia (due in Corea del Sud e India, una ciascuna in Israele, Turchia e Taiwan).Lo scenario è da tempo dominato dai, con unaaggregati nel 2023, seguiti dai player europei con il 27% e da quelli asiatici con il 5%. L'Italia, rappresentata da, conta per il 14% del giro d'affari europeo e per il 4% di quello mondiale.Il: le prime dieci multinazionali rappresentano oltre due terzi dei ricavi aggregati. Il grado di concentrazione è maggiore nel panel statunitense (i primi 10 operatori cubano il 92% del totale) rispetto a quello europeo (86%). Le prime cinque posizioni sono detenute esclusivamente da gruppi a stelle e strisce che da soli concentrano oltre la metà del giro d'affari generato dal core business Difesa:(€55,0mld nel 2023),(€36,8mld),(€31,0mld),(€30,6mld) e(€26,8mld). Leonardo (€11,5mld) e Fincantieri (€2,0mld) si collocano rispettivamente in nona e 31esima posizione. I player europei appaiono di un certo rilievo, ma sono ancora lontani dai colossi statunitensi: la loro dimensione media è pari a poco più di un terzo di quella dei gruppi oltre oceano. La classifica europea è guidata dalla britannica(€25,8mld), seguita da(€11,8mld), Leonardo (€11,5mld),(€10,1mld) e(€5,1mld); Fincantieri (€ 2,0mld) è 13esima."Rendere più competitive le imprese del Vecchio Continente comporta un consolidamento industriale e una visione sovranazionale di appartenenza a un "tutto" europeo, particolarmente importante per l'ecosistema della sicurezza - si legge nel report di Mediobanca - L'industria della Difesa dell'soffre di un: minore focalizzazione sull'e minoririspetto agli Stati Uniti (circa un terzo), oltre a essere ancora frammentata, il che ne limita la portata e l'efficienza, aumenta i costi e ostacola l'interoperabilità, con il baricentro decisionale che rimane in mano ai singoli Stati membri".Nellanella Difesa dei gruppi europei (tasso medio al 3,3%) risulta inferiore a quella dei player statunitensi (4,3%) e di quelli asiatici (12,2%). In risposta alle attuali sfide, per le TOP40 si attende un incremento dei ricavi del 9% nel 2024, a un ritmo più che doppio rispetto a quello del PIL globale (+3,2%), trainato dai gruppi europei in accelerazione su quelli a stelle e strisce. Laaggregata delle TOP40 appare in diminuzione: l'ebit margin scende progressivamente dal 7,7% del 2021 al 7,2% del 2023 e al 7,1% dei primi sei mesi 2024 (come nel 2019).Nel 2023 l'ammontare deidistribuiti dalle multinazionali della Difesa ha raggiunto i massimi dell'ultimo quinquennio (+6,5% sul 2022 e +19,8% sul 2019), pur rimanendo appena al di sotto dei livelli del 2019 in termini di payout ratio (52,1% nel 2023 vs 52,7% nel 2019). Le TOP40 della Difesa hannoquasi 1,7 milioni di persone nel 2023 (+8,4% sul 2019 pari a oltre 120mila unità in più). Nel 2024 si prevede un ulteriore incremento dei dipendenti complessivi del 7%, trainato dai gruppi europei (+10%), in velocità doppia rispetto a quelli statunitensi (+5%).Ladelle multinazionali della Difesa si attesta aa fine ottobre 2024, pari allo 0,9% del valore complessivo delle Borse mondiali. Le prime posizioni sono occupate da quattro player con valori superiori ai 100 miliardi di euro: RTX (€148,3mld), Lockheed Martin (€119,2mld), Airbus (€111,0mld) e Boeing (€102,8mld). La Borsa e gli investitori dimostrano di apprezzare il valore della sicurezza:, anni di escalation delle tensioni geopolitiche globali, ildell'industria della Difesa è pari al, oltre il triplo del +20,1% segnato dall'indice azionario mondiale, con i player europei più performanti di quelli statunitensi: +128,1% versus +59,0%. Nei primi dieci mesi 2024, il podio del Vecchio Continente in base ai rendimenti di Borsa vede primeggiare Rheinmetall (+66,2%), davanti alla britannica(+55,6%) e a Leonardo (+49,0%), con Fincantieri in ottava posizione (+18,3%).