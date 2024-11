SECO e Hitachi Energy insieme per lanciare una nuova famiglia di Utility Smart Box

SECO

(Teleborsa) -, leader nelle soluzioni tecnologiche end-to-end per la digitalizzazione industriale, e, leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti, hanno siglato un accordo per lo sviluppo di una nuova linea di prodotti all’avanguardia, all’interno della famiglia Utility Smart Box, volti a facilitare una comunicazione e una gestione dei dati fluida e continua tra le infrastrutture delle utility.SECO guiderà la progettazione e lo sviluppo della nuova linea di prodotti, curando l’integrazione delle proprie soluzioni hardware basate su processori IoT Qualcomm. SECO si occuperà anche della produzione e della fornitura dei prodotti finiti a Hitachi Energy, verificando che questi soddisfino i più elevati standard di funzionalità e affidabilità, in linea con l’impegno di SECO di fornire servizi completi e realizzaresoluzioni di alta qualità per il settore delle utility.Questa collaborazione strategica prevede inizialmente la produzione di oltre 200.000 dispositivi nei prossimi anni.SECO e Hitachi Energy collaboreranno inoltre allo sviluppo di una piattaforma di Internet of Things (IoT) basata su Clea, per abilitare la gestione di tutti i dispositivi connessi futuri e dell’attuale base installata, grazie alle capacità di retrofitting. Clea permetterà a produttori, distributori e integratori di monetizzare servizi a elevato valore aggiunto offerti attraverso i prodotti connessi come la famiglia delle Utility Smart Box. Questa piattaforma condivisa rappresenterà anche la base per una strategia congiunta di go-tomarket.