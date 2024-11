Terna, 6 GW di nuova capacità rinnovabile nei primi 10 mesi del 2024: superato il dato dell'intero 2023

Terna

(Teleborsa) - Secondo i dati di, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale guidata da Giuseppina Di Foggia, nel mese diilin Italia è stato pari a, valore stazionario rispetto a ottobre 2023 (+0,2%). Tale risultato è stato raggiunto con giorno lavorativo in più (23 invece di 22) e una temperatura media mensile di 1,4°C inferiore a quella di ottobre dello scorso anno. Il dato della, destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura, porta ad una variazione dello 0,6% rispetto a ottobre 2023., la variazione tendenziale di ottobre è risultata positiva al Nord (+1%), pressoché stazionaria al Centro (-0,2%) e negativa al Sud e Isole (-1,4%).Nei primi dieci mesi dell’anno, il fabbisogno nazionale è in crescita del 2,3% rispetto al corrispondente periodo del 2023 (+1,4% il valore rettificato).(Indice Mensile dei Consumi Elettrici Industriali) elaborato da Terna, che prende in esame i consumi industriali delle imprese cosiddette ‘energivore’, ha fatto registrare una diminuzione del 2,3% rispetto ad ottobre 2023. Con dati destagionalizzati e corretti dall’effetto calendario, la variazione non cambia. In particolare, positivi i comparti della cartaria, metalli non ferrosi, siderurgia e alimentare. In flessione chimica, mezzi di trasporto, cemento calce e gesso, ceramiche e vetrarie e meccanica.In, la variazione della richiesta elettrica destagionalizzata e corretta dagli effetti di calendario e temperatura è di +0,5%. In leggera flessione la variazione congiunturale dell’indice IMCEI (-0,5%).L’(Indice Mensile dei Servizi), che Terna pubblica sulla base dei dati dei consumi elettrici mensili forniti da alcuni gestori di rete di distribuzione (E-Distribuzione, UNARETI, A-Reti, Edyna e Deval), ha fatto registrare, nel mese di agosto 2024, una variazione positiva del 7,6% rispetto ad agosto 2023. In particolare, pressoché tutti i comparti hanno registrato variazioni positive ad eccezione di informazione e comunicazione e trasporto e magazzinaggio che hanno registrato una variazione negativa. Il dato positivo del settore dei servizi rappresenta una crescita ormai organica e consolidata, mentre l’andamento dei consumi elettrici industriale appare stazionario negli ultimi due anni.Tornando aldi Terna, lo scorso mese la domanda di energia elettrica italiana è stata soddisfatta per l’83,7% dalla produzione nazionale e per la quota restante (16,3%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. Il valore del saldo estero mensile risulta pari a 4,2 TWh, il 12,8% in meno rispetto a ottobre 2023. A livello progressivo, da gennaio a ottobre 2024, l’import netto è in aumento dell’1,6% rispetto ai primi dieci mesi del 2023.In dettaglio, lanetta è risultata pari a 21,5 miliardi di kWh. Lehanno coperto il 41,2% della domanda elettrica (era 35,3% a ottobre 2023). Inoltre, nei dieci mesi del 2024 le fonti rinnovabili hanno coperto il 42,8% del fabbisogno, rispetto al 37% dello stesso periodo del 2023. In diminuzione la(-6%): prosegue il calo della quota di produzione a carbone, -30,1% rispetto allo stesso mese del 2023. In aumento la(+55,9%) e fotovoltaica (+1,4%); per quanto riguarda la fonte idrica, permane una sostanziale differenza tra il Nord e il Centro Sud del Paese in termini di disponibilità della risorsa, mentre l’incremento della produzione del(+30 GWh) è dovuto al contributo positivo dell’aumento di capacità in esercizio (+507 GWh) che ha compensato il minor irraggiamento (-477 GWh). In diminuzione la(-26,5%, a causa della scarsità di vento) e geotermica (-4,8%).Da gennaio a ottobre 2024 lain esercizio è aumentata di 6.042 MW (di cui 5.482 MW di fotovoltaico). Tale valore è superiore di 1.489 MW (+33%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e supera il dato dell’intero 2023, pari a circa 5.800 MW. Al 31 ottobre in Italia si registrano, di cui, nel dettaglio, 35,8 GW di solare e 12,9 GW di eolico.Da questo mese il rapporto mensile ospita una sezione dedicata alla variazione netta di capacità rinnovabile installata con. Rispetto a quanto previsto dal(21 giugno 2024), i target fissati per il quadriennio 2021-2024 sono stati raggiunti con due mesi di anticipo (16.238 MW di capacità installata rispetto al target di 16.108 MW), seppur in un contesto non omogeneo a livello territoriale.A partire dal mese di ottobre sarà inoltre possibile consultare all’interno del rapporto mensile i dati relativi ai. Da gennaio a ottobre 2024, laè aumentata di 1.740 MW. Al 31 ottobre 2024 si registrano in Italia circa 707.000 installazioni che corrispondono a 11.783 MWh di capacità e 5.186 MW di potenza nominale, di cui 864 MW utility scale. Nel dettaglio, nei primi dieci mesi dell’anno la potenza nominale dei sistemi di accumulo in alta e altissima tensione è aumentata di 616 MW.Dal 24 ottobre è online il, un unico hub digitale con i dati, in tempo reale e statistici, del sistema elettrico italiano. All’interno sono disponibili tutte le informazioni relative alla produzione di energia elettrica, al fabbisogno e alla trasmissione. Il nuovo portale rappresenta un ambizioso progetto di data sharing, in virtù del ruolo fondamentale di Terna nel percorso di transizione energetica del Paese.