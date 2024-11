Thyssenkrupp Steel ridurrà forza lavoro di 11 mila unità entro 2030

thyssenkrupp

(Teleborsa) -, la divisione acciaio del colosso tedesco, ha annunciato un piano che prevede iltramite adeguamenti nella produzione e nell'amministrazione, mentre un'verrà trasferita a fornitori di servizi esterni o eliminata tramite la vendita di attività commerciali."Questa è la risposta dell'azienda all'ulteriore consolidamento dei cambiamenti fondamentali e strutturali nel mercato siderurgico europeo e nei mercati chiave dei clienti e dei target - si legge in una nota - Sempre più spesso,, in particolare dall'Asia, stanno mettendo a dura prova la competitività".Sono quindi necessarie "misure urgenti per migliorare la produttività e l'efficienza operativa" di thyssenkrupp Steel e per raggiungere un livello di costi competitivo., che detiene una quota del 20 percento in thyssenkrupp Steel,thyssenkrupp Steel prevede ladagli attuali 11,5 milioni di tonnellate metriche a un futuro livello di distribuzione target di 8,7-9 milioni di tonnellate metriche in linea con le condizioni di mercato, adattando così le capacità alle future aspettative del mercato."Un'ottimizzazione e una razionalizzazione complete della nostra rete e dei nostri processi di produzione sono necessarie per renderci adatti al futuro - afferma il- Siamo consapevoli che, soprattutto perché dovremo tagliare un gran numero di posti di lavoro nei prossimi anni per diventare più competitivi. Ecco perché ora è ancora più importante che tutti i soggetti coinvolti si assumano la responsabilità insieme per far progredire Steel".Parallelamente all'implementazione del piano, thyssenkrupp AG sta. In una prima fase, il 20% delle azioni di thyssenkrupp Steel è già stato venduto al gruppo ceco EP con l'obiettivo di aumentare la quota al 50%.