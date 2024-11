UE autorizza acquisto di Seidor Solutions and Logistics da parte di Carlyle

Carlyle

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, l'di Seidor Solutions S.L. e Seidor Logistics S.L. ("Seidor Solutions and Logistics") della Spagna da parte di, colosso del private equity degli Stati Uniti.La transazione riguarda principalmente il mercato della fornitura di servizi e soluzioni di, in particolare per quanto riguarda hardware e software per computer in Spagna.La Commissione ha concluso che la transazione notificata, data la limitata posizione di mercato combinata delle società derivante dalla transazione proposta. La transazione notificata è stata esaminata ai sensi della procedura di revisione semplificata delle concentrazioni.