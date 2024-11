Banco BPM nomina Edoardo Faletti nuovo Risk Manager e Chief Risk Officer

Banco BPM

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato, nella seduta odierna, di nominare(Risk Manager), nonché Chief Risk Officer (CRO) di Banco BPM a partire dal 1° dicembre 2024, in sostituzione di del dott. Andrea Rovellini, il quale lascia l’incarico dopo una lunga e stimata carriera per accedere al pensionamento.Iniziata la carriera nel Gruppo Intesa Sanpaolo, Edoardo Faletti è entrato nel 2014 in Banca Popolare di Milano come Responsabile Risk Integration & Capital Adeguacy.Dal 2017, nel Gruppo Banco BPM, prosegue in qualità di Responsabile Risk Strategy & Capital Adeguacy e, dal febbraio 2018, diviene Responsabile Enterprise Risk Management, a diretto riporto del CRO.