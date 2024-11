Saipem si aggiudica commessa in Indonesia con consorzio

Saipem

(Teleborsa) -, in consorzio con PT Meindo Elang Indah, si è aggiudicata un contratto EPCI offshore da BP Berau Ltd. Ilè parte di un progetto integrato conosciuto come Tangguh UCC Project, che comprende lo sviluppo del giacimento Ubadari, il recupero del gas tramite la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio (EGR/CCUS) e la compressione onshore, gestito da BP Berau Ltd, e situato nella provincia di Papua Barat, in Indonesia.Ilè di circa 1,2 miliardi di dollari e la quota di Saipem ammonta a circa 1 miliardo di dollari.Il progetto Tangguh UCC comprende la produzione di risorse di gas naturale dal campo offshore Ubadari e il suo trasporto all'impianto LNG onshore, dove verrà sottoposto a un processo di separazione della CO2. La CO2 catturata verrà successivamente inviata a una piattaforma offshore per la reiniezione nel giacimento, contribuendo all'estrazione di ulteriori risorse di gas naturale.Le attività di Saipem comprendono l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l’installazione di due piattaforme di testa pozzo, di una piattaforma per la reiniezione della CO2 e di circa 90 km di condotte associate.Le piattaforme saranno fabbricate localmente a Karimun, il più grande cantiere di Saipem al mondo e uno dei maggiori della regione del Sud-Est asiatico, con oltre 5.000 dipendenti e una superficie di circa 1,4 milioni di metri quadrati, tra cui una base marina e le banchine.