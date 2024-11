Alerion Clean Power, collocate 200 milioni di euro di obbligazioni green al MOT

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -, rende noto che questa mattina si è aperta l’offerta pubblica di sottoscrizione delledenominate "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2030”, sulorganizzato e gestito da Borsa Italiana, per un ammontare complessivo pari ad 200 milioni di euro, come indicato nel prospetto relativo alle Obbligazioni approvato dalla Central Bank of Ireland in data 20 novembre 2024 e successivamente passaportato in Italia.La Società comunica che, grazie ad una domanda significativa da parte del mercato, l’nella mattinata odierna dopo aver raggiunto l’Offer Amount.La Società comunica altresì l’esercizio dell’opzione di incremento, secondo i termini e le condizioni definite nel Prospetto, al fine di incrementare l’Offer Amount di un ulteriore importo fino a massimi. L’Offerta oggetto dell’Upsize Option avrà inizio in data 28 novembre 2024 alle ore 9:00 (CET) e, salvo chiusura anticipata o proroga, terminerà il 6 dicembre 2024 alle ore 17:30 (CET).La data di emissione delle Obbligazioni - coincidente con la data di pagamento e con la data di godimento delle Obbligazioni stesse - è stabilita per l’11 dicembre 2024 e la relativa data diè stabilita per l’Le Obbligazioni sono offerte alin Italia e agli investitori qualificati in Italia e in altre giurisdizioni, nel rispetto delle restrizioni alla vendita descritte in dettaglio nel Prospetto.Nell’ambito dell’Offerta,svolgono il ruolo di Joint Bookrunners, mentreagisce quale Co-Lead Manager. Equita S.I.M. è stata, altresì, nominata dalla Società quale placement agent e intermediario incaricato di esporre sul MOT le proposte di vendita durante il periodo di sottoscrizione.