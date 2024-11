Germania, indice GFK dicembre peggiora a -23,3 punti

(Teleborsa) - Attesa in peggioramento lanel mese di. L', in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a, rispetto al -18,4 di ottobre (dato rivisto da un preliminare di -18,3). La lettura è anche peggiore delle attese degli analisti che stimavano una discesa del sentiment fino a -18,8 punti.Peggiorano anche lesulla, con l'indicatore che scende di 3,8 punti a quota -3,6 punti. Cala di 1,3 punti l'indicatore sullache si attesta a -6 punti. Quello sullecrolla di 17,2 punti e si posiziona a -3,5 punti."Le ultime settimane dell'anno si concludono con una significativa battuta d'arresto nel sentiment dei consumatori. I -23,3 punti misurati per dicembre sono il livello più basso da maggio di quest'anno (maggio 2024: -24 punti). Il sentiment dei consumatori in Germania è quindi attualmente a un livello paragonabile alla fine del 2023", ha spiegato, esperto di consumi presso il. "L'incertezza dei consumatori è nuovamente aumentata di recente, come dimostra la crescente propensione al risparmio. C'è anche un altro fattore di incertezza: le preoccupazioni sulla sicurezza del lavoro in Germania stanno crescendo. Le ragioni di ciò sono sicuramente i tagli di posti di lavoro annunciati dall'industria e la delocalizzazione della produzione all'estero. Inoltre, il numero di insolvenze è aumentato di recente. In breve, il clima dei consumatori rimane scarso".