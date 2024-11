Stellantis nel 2025 chiuderà la fabbrica di furgoni a Luton

Stellantis

(Teleborsa) -ha annunciato che chiuderà la fabbrica di furgoni diper concentrare la produzione nell'altro stabilimento britannico a Ellesmere Port, nel Cheshire. Il gruppo ha spiegato che la decisione è stata in parte determinata dalla volontà del governo di Londra di accelerare lanelIl nuovoha infatti ribadito anche la settimana scorsa durante un incontro con i rappresentanti dell'industria automobilistica britannica che resta fermo l'obiettivo di anticipare al 2030 lo stop alla vendita di veicoli termici, attualmente fissato per il 2035.La chiusura è prevista per la primavera 2025. A rischio ci sonoimpiegati nello stabilimento a nord di Londra. Lo stabilimento del marchio al momento produce furgoni a benzina e diesel. A febbraio 2024 Stellantis aveva annunciato che a partire dal prossimo anno avrebbe dovuto avviato a Luton la produzione deldi medie dimensioni Vivaro. La produzione dei furgoni con motore endotermico sarà invece trasferita inStellantis ha spiegato che la chiusura della fabbrica di Luton "potrebbe contribuire a una maggiore efficienza produttiva", aggiungendo che verranno creati centinaia di posti di lavoro a Ellesmere Port e che verrà fornitache accetteranno di trasferirsi allo stabilimento nel Cheshire.La fabbrica nel 2025 avrebbe festeggiato i