WIIT, contratto di 7 anni con Italgen per fornitura di energia da fonti 100% rinnovabili

WIIT

(Teleborsa) -, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese. e, società benefit controllata da Italmobiliare e attiva in Italia nel settore della produzione e trasporto di energia da fonti rinnovabili, hanno annunciato di aver sottoscritto un(PPA) pluriennale per la fornitura di energia da fonti 100% green e rinnovabili. L’accordo ha una durata die prevede lada Garanzia di Origine, che supporterà in modo significativo i piani di crescita e sviluppo green di WIIT in Italia.Con la firma di questo PPA, WIIT e Italgen si impegnano a integrare capacità diverse con il fine comune di apportare miglioramenti continui ai rispettivi business, spinti dagli obiettivi di riduzione delledie dall’innovazione di valore."Il processo di transizione energetica avviato 5 anni fa da WIIT ci ha di fatto preparati ad affrontare gli obiettivi definiti dall’Europa, e migliorare le nostre performance nelle aree di intervento prioritarie per il Gruppo – spiega, CEO di WIIT – La nostra ambizione è quella di diventare abilitatori della transizione ambientale attraverso un’offerta di servizi digitali Premium che contribuiscano a rivoluzionare il modo in cui viviamo e lavoriamo. L’ accordo con Italgen, si inserisce in questo percorso e, ci garantisce un prezzo fisso a MWh per i prossimi 7 anni con un risparmio di circa il 10% rispetto ai costi attuali senza esporci al rischio di fattori esogeni".L’operazione apporta valore anche alla strategia di Italgen, che ha una storia industriale di oltre 100 anni, gestiscesul territorio italiano ed è, da sempre, in prima linea nel processo di transizione ecologica e decarbonizzazione."In tutto il mondo i principali player dell’hi-tech hanno fissato ambiziosi obiettivi per limitare le emissioni di CO2 e ridurre la loro impronta ambientale – sottolinea, CEO di Italgen – Negli ultimi anni abbiamo assistito nel mercato dei PPA ad una domanda in forte crescita, e con 31 PPA sottoscritti negli ultimi 24 mesi, Italgen si è posta sul mercato con una value proposition strutturata al servizio di società che guidano la loro crescita con una solida visione ESG".