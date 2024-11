Iveco in pole in Borsa. Scattano ricoperture sull'automotive

Iveco

(Teleborsa) - Giornata molto positiva per il comparto automotive, che oggi è fra i migliori in Borsa, grazie a qualche ricopertura dopo le perdite accumulate di recente.A sostenere il comparto concorre la conferma arrivata dal Ministro Urso, relativa alla presentazione al Consiglio Ue sulla competitività, del "non-paper" promosso dall'Italia e dalla Repubblica Ceca, con il supporto di Slovacchia, Romania, Bulgaria, Austria, e Polonia, per anticipare al 2025 la revisione della normativa sulle emissioni auto. Il documento chiede inoltre di anticipare anche la revisione della regolame ntazione dei veicoli pesanti.In Borsa si mette in luce, in vetta al paniere FTSE MIB con un guadagno del 4,54%. Bene anche , con un rialzo del 2,26% eche sale dell'1%.