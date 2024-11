Petrolio, l'Opec+ fa slittare meeting al 5 dicembre

Brent

(Teleborsa) - Prezzi in ripresa per il petrolio, dopo che1 dicembre, per decidere la nuova politica di produzione e trovare un accordo sul possibile rinvio degli aumenti delle quote produttive.Il futures sulscambia in rialzo dello 0,47% a 73,16 dollari il barile, mentre il contratto sulguadagna lo 0,46% a69,03 dollari al barile.L'Opec+ ha fatto sapere di aver rinviato la riunione per evitare conflitti con un altro evento, il 45esimo vertice degli Stati del Golfo, che si terrà il 1° dicembre in Kuwait., intanto, hanno confermato che la prossima settimananuovamente di unper il mese di gennaio.Frattanto, l'ultimo, segnalando un aumento di 3,3 milioni di barili per le benzine, mentre le scorte di greggio sono calate di 1m8 milioni di barili e gli stocks di distillati n nsno aumentati di 0,4 milioni.