Simone, ok CdA a emissione bond fino a 1,5 milioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione disocietà attiva nel campo dell’editoria, ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionariosemplice denominato "Simone S.p.A. TV Eu6M + 2,35% 2024 – 2030" non convertibile, non subordinato, non quotato, per un importo massimo di Euro 1,5 milioni.Lada tale finanziamento, spiega una nota, è finalizzata a concludere operazioni di finanza straordinaria strategiche per lo sviluppo del business, in linea con le opportunità di mercato e le linee di crescita programmatica dichiarate in fase di IPO La sottoscrizione dell’intera emissione, suddivisa in dieci titoli obbligazionari non frazionabili da Euro 150mila ciascuno, è riservata integralmente ed esclusivamente ad un unico sottoscrittore e la data di emissione è prevista entro il 20 dicembre 2024.Le obbligazioni saranno disciplinate dal, non saranno destinate al sistema di negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan, ma saranno sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli.Fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato, volontario o obbligatorio e degli eventi di default, questi ultimi tipici per contratti di questo tipo, il rimborso delle obbligazioni avverrà in base ad un piano di ammortamento a quota di capitale costante (all’italiana) con pagamenti semestrali, una volta decorso il periodo di pre-ammortamento pari a 12 (dodici) mesi dalla data di emissione.