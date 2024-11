BANCOMAT, Itta: siamo asset strategico per il paese, servizi più focalizzati sul digitale

Amazon

(Teleborsa) - ". La prima dimensione è la semplificazione: veniamo da una storia di BANCOMAT che è fatta di marche diverse, che sono BANCOMAT per il ritiro del contante, PagoBANCOMAT per il pagamento presso gli esercizi commerciali fisici e BANCOMAT Pay per il pagamento digitale sull'online. Questa visione e questi brand cambieranno e convergeranno verso un'unica identità digitale che sarà BANCOMAT, che è uno dei brand più forti e più riconosciuti a livello italiano e questa convergenza di brand trainerà anche una". Lo ha detto a Teleborsa, in occasione della nona edizione del Salone dei Pagamenti."La seconda dimensione è un'evoluzione di prodotto - ha aggiunto Itta - che vuol dire poterche continueranno ad andare sul fisico ma sempre di più verso una dimensione digitale, che sarà fatta in primis di pagamenti in tempo reale, sia online che P2P, e un portafoglio di servizi nuovi che verteranno sul loyalty ma anche sulle semplificazioni degli use case di pagamento anche non prettamente con carta".In questa nuova strategia, "le leve commerciali hanno a che fare con gli accordi con i nostri partner primari, che sono le banche italiane - ha raccontato Chief Commercial Officer - Ma: oggi BANCOMAT dispone del miglior prodotto di pagamento in Italia, perché è l'effetto combinato di una carta di pagamento di debito che definirei commodity, che consente di poter avere un'accettazione sul domestico e sull'internazionale, ma la vera novità rispetto agli altri prodotti sul mercato è poter pagare e effettuare un P2P in tempo reale, che è un'esigenza che viene portata avanti dai consumatori da una parte, ma è anche una direttiva che arriva dal regolatore europeo che indirizzerà il mondo bancario verso il mondo dei bonifici istantanei. Quello che BANCOMAT ha fatto è rendere una direttiva amministrativa in qualcosa di retail, consumer, facile da usare dal punto di vista dei consumatori, che potranno effettuare trasferimenti di denaro o pagare in tempo reale consemplicemente utilizzando il numero di telefono".Guardando al futuro, Itta ha detto che "ci saranno servizi di pagamento sempre più focalizzati sul digitale, sul poter pagare istantaneo, su nuova modalità di ingaggio sempre digitale nei confronti dei nostri clienti, ma ci sarà un mondo di servizi sempre più orientato sui nostri clienti che non sono solo dei consumatori., quindi guardiamo ai nostri clienti non solo come consumatori ma soprattutto come cittadini italiani. Questa sarà la chiave per sviluppare dei servizi sempre più incentrati anche sulla facilitazione dei pagamenti verso la pubblica amministrazione, l'identità digitale, le credenziali digitali, in modo da essere quel".