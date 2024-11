Crypto, Vella (Polimi): effetto Trump su valori finanziari, da valutare su applicazioni innovative

(Teleborsa) - Nel mondo crypto "siamodel settore delle criptovalute". Lo ha detto a Teleborsa, Direttore Osservatorio Blockchain e Web3 Politecnico di Milano, in occasione della nona edizione del Salone dei Pagamenti."Bitcoin è vicino a rompere la cifra dei 100 mila dollari - ha spiegato - però dobbiamo vedere anche a tutto quello che sono le altre criptovalute, cheche non sono soltanto legati alla singola criptovaluta e al suo valore finanziario, ma vengono utilizzate da startup e aziende tradizionali che vogliono sviluppare con smart contract o token di vario tipo. Quindi non guardiamo soltanto l'aspetto più finanziario ma a tutto quello che ci sta anche sotto".Rispetto alla possibilità che la nuovapossa spingere le crypto ancora più nel mainstream, ha affermato: "È qualcosa partito già da tutto il tema degli ETF, sia su Bitcoin sia poi successivamente su Ethereum, e abbiamo visto un ingresso di capitali proprio in questi strumenti. La vittoria di Trump ha dato già un primo traino al mercato, ma dobbiamo. Sicuramente le sue dichiarazioni vanno in quella direzione, ma dovremo ovviamente poi vedere effettivamente quanto si realizzeranno e quanto avranno un impatto sul mercato, non soltanto quello più finanziario".In, "abbiamo visto una, con anche Trump, in cui si va più verso una deregolamentazione che invece mettere delle linee guida chiare. In Europa invece con, come il MiCAR più di tutti, stiamo vedendo un tentativo di normare questo settore con un dialogo costante con il mercato, per evitare che sia un imbrigliamento del settore ma che possa effettivamente dare uno stimolo"."Siamo ancora forse in una fase preliminare in cui la normativa è stata emanata, deve essere adottata, e non abbiamo ancora visto un chiaro effetto sul mercato, quindi è forse ancora presto per capire se sta più imbrigliando o dando una spinta al mercato, ma ci aspettiamo che nel prossimo futuro vedremo dei progetti sviluppati proprio in questa direzione, per".