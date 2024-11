Dall’inizio della stagione invernale, l’Europa ha prelevato oltre 10,5 mld di mc di gas dagli stoccaggi

(Teleborsa) - I Paesi europei continuano ad utilizzare le loro riserve di stoccaggio sotterraneo di gas (UGS), mantenendo tassi di prelievo record a novembre, secondo i dati di Gas Infrastructure Europe (GIE). Come si legge su l'Agenzia di Stampa Energia Oltre, dall’inizio della stagione del riscaldamento, l’Europa ha già prelevato oltre 10,5 miliardi di metri cubi da UGS. La stagione del riscaldamento in Europa è iniziata il 29 novembre 2024, dieci giorni prima rispetto alla precedente stagione autunno-inverno.- Al momento il prezzo del gas in borsa in Europa è di circa 46 euro al MWh. Secondo GIE https://www.gie.eu/ , il 27 novembre il prelievo di gas dagli impianti sotterranei nei Paesi Ue ammontava a 440 milioni di metri cubi. Il pompaggio è stato pari a 16 milioni di metri cubi.- Gli impianti europei sono attualmente pieni all’86,65% (2,28 punti percentuali in meno rispetto alla media di questa data negli ultimi cinque anni), con 96,2 miliardi di metri cubi di gas immagazzinati al loro interno. Il prelievo complessivo dagli impianti ha raggiunto il livello più alto di novembre, mentre il pompaggio è sceso ai minimi del 2016.- Oggi la Commissione europea ha adottato degli obiettivi intermedi che gli Stati membri sono tenuti a rispettare nel 2025 per garantire che gli impianti di stoccaggio siano riempiti almeno al 90% della capacità entro il 1° novembre 2025. Il regolamento di attuazione definisce gli obiettivi per il 1° febbraio, 1° maggio, 1° luglio e 1° settembre 2025 per gli Stati membri con impianti di stoccaggio sotterraneo sul loro territorio e per gli Stati membri che sono collegati tramite la rete gas. Questi obiettivi sono le soglie minime che i Paesi Ue devono rispettare per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento tramite impianti di stoccaggio riforniti per l’inverno 2025-2026.- Le forniture totali di GNL dai terminal al sistema di trasporto del gas europeo a novembre hanno registrato il livello più basso per questo mese dal 2021 finora. Gli impianti per la rigassificazione del gas liquefatto e il suo ulteriore pompaggio nelle condotte europee sono ora caricati al 45% della loro capacità.- Le esportazioni di gas russo verso l’Europa attraverso l’Ucraina oggi sono rimaste stabili, così come le candidature per la fornitura all’Austria dalla Slovacchia. Lo hanno comunicato il fornitore Gazprom e l’operatore di sistema Eustream. La Russia a metà novembre ha interrotto la fornitura alla società energetica austriaca OMV a causa di una controversia contrattuale, ma le esportazioni complessive di gas verso l’Austria sono rimaste stabili, poiché altre società hanno intensificato i loro acquisti.- La fornitura all’Europa è stata complicata anche dalle sanzioni statunitensi contro Gazprombank, che elabora i pagamenti per i clienti europei. Secondo le sanzioni, tutte queste transazioni devono essere completate entro il 20 dicembre.Secondo Eustream, le candidature per i flussi verso l’Austria dalla Slovacchia erano in linea con i volumi visti negli ultimi tre giorni. Le candidature dalla Slovacchia verso la Repubblica Ceca sono aumentate, ma in linea con i livelli visti questo mese. Le candidature per i flussi dall’Ucraina verso la Slovacchia sono aumentate leggermente, ma in linea con i livelli visti questo mese, mentre le candidature per i flussi in uscita dalla Slovacchia sono rimaste per lo più stabili.