Il calendario 2025 degli eventi societari di Iveco

Leader globale nel settore automotive

Iveco

(Teleborsa) - Ilha comunicato il calendario deglidel, precisando che, qualora l'Assemblea degli Azionisti dovesse deliberare unrelativo all'esercizio 2024, il mese previsto per lo stacco del dividendo sarebbe aprile.ha sottolineato che tale informativa non deve essere in alcun modo considerata come una previsione sulla possibilità di distribuzione di un dividendo nel 2025 né negli anni successivi.: Risultati del IV trimestre e risultati preliminari dell’esercizio 2024: (Data da confermare) - Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024: Risultati del I trimestre 2025: Risultati del II trimestre e I semestre 2025: Risultati del III trimestre 2025