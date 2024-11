Leonardo e BF insieme per agroindustria e sfide cambiamento climatico

Leonardo

(Teleborsa) -(MoU) che ha lo scopo di rispondere in modo efficace e coordinato allenel settoree nella, mettendo a sistema le rispettive competenze per generare un impatto positivo e duraturo.L’accordo, firmato dal Condirettore Generale di Leonardo,, e dall’Amministratore Delegato di BF,, è stato presentato dal Presidente di Leonardo,, in occasione XXII Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato da Coldiretti in collaborazione con The European House – Ambrosetti.L'intesa consentirà ai due Gruppi, nonché diper approcciare i progetti delle Banche Multilaterali di Sviluppo (BMS), rafforzando così la portata delle rispettive iniziative nei settori chiave. Il MoU si propone di effettuare attività di, inclusi alcuni, e di identificare congiuntamente nuove opportunità, promuovendo al contempo la tutela della biodiversità e dello sviluppo sostenibile con il pieno coinvolgimento delle realtà locali.Leonardo farà uso delle sueper monitorare dallo spazio le colture, i suoli, le risorse idriche e per migliorare il rendimento dei terreni, Attraverso le competenze dell’azienda nel campo dellaquelle di Telespazio e di e-Geos sviluppate nel settore della geo-informazione, unite da soluzioni tecnologiche avanzate, come l’applicazione dellla raccolta e l’analisi die il, l’azienda è capace di consegnare fattori abilitanti per gestire aspetti cruciali legati allae alla transizione climatica.Tali competenzedei progetti alla base dell’internazionalizzazione di BF, gestita tramite la controllata BF International Best Fields Best Food Ltd, presente in Africa, America Latina, Medio Oriente e Asia Centrale. L’obiettivo è quello di– prodotto alimentare, sviluppata dal Gruppo BF in Italia su oltre 11 mila ettari di SAU attraverso lo sviluppo di moderne Model Farm, BFuture Farm. Un modello di farm agroindustriale innovativo, sostenibile ed inclusivo che si adatta alle esigenze di ogni paese e comunità e destinata a rappresentare la più grande rete di gestione agricola ad alta tecnologia mai realizzata al mondo.