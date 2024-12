Deutsche Borse torna nelle dark pool con il rilancio di Xetra Midpoint

Deutsche Borse

(Teleborsa) -. La funzionalità di trading è rivolta ai clienti istituzionali e offre loro l'che facilita l'esecuzione efficiente degli ordini al prezzo medio. Xetra Midpoint è integrato nel mercato di riferimento Xetra, dove avviene la formazione dei prezzi in molte azioni tedesche e in un'ampia gamma di ETF.La nuova offerta garantisce che tutte le negoziazioni vengano concluse al prezzo di riferimento medio in tempo reale di questi titoli. "Arrivae soddisfa la crescente domanda dei partecipanti al mercato, come i grandi investitori che negoziano azioni privatamente per evitare di influire sul prezzo di mercato", si legge in una nota.Si tratta di un ritorno nel segmento per Deutsche Borse, che aveva lanciato per la prima volta la sua dark pool Xetra MidPoint nel 2008, ma l'avevaXetra Midpoint consente ai trader di. Ciò significa che le negoziazioni vengono eseguite esattamente a metà tra il prezzo più alto che un acquirente è disposto a pagare e il prezzo più basso che un venditore è disposto ad accettare. I partecipanti al mercato possono scegliere tra ordini midpoint per negoziare solo nel midpoint book, nonché ordini sweep. Quest'ultimo viene eseguito immediatamente nel midpoint book nella misura massima possibile e qualsiasi quantità rimanente viene immediatamente inserita automaticamente nel central limit order book di Xetra."Xetra Midpoint è un punto di svolta per le azioni tedesche all'interno del nostro Cash Market e una- afferma, Head of Cash Market Business Development presso- Consente ai trader di mantenere private le proprie strategie beneficiando al contempo di una connettività immediata".A settembre 2024, la percentuale di, un record dall'introduzione di MiFID II/MiFIR nel 2018. Circa un terzo di questo volume è classificato come "large-in-scale".