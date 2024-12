Energia, NEST stanzia 15,7 miliardi del PNRR per ricerca idrogeno e solare

(Teleborsa) -, unico Partenariato Esteso finanziato dal PNRR per la ricerca sulla transizione energetica,relativi aindustriale, ricerca fondamentale e sviluppo sperimentale.Tra gli ultimi bandi pubblicati ce n'é uno coordinato dal, capofila dellospecializzato sulle rinnovabili off-shore, che mettea Università, Enti pubblici, organismi di ricerca, startup innovative, imprese e fondazioni per: loper l’accesso a dati rilevanti per l’installazione di tecnologie di conversione di energia rinnovabile da fonti marine, con particolare focus sul Mediterraneo; laper la messa a punto e la calibrazione di gemelli digitali; laper lo sviluppo di energy harvesting elettromagnetici per applicazioni in "green IoT".Tra i bandi c’è quello a cascata promosso dallo, coordinato dal, che finanzia condi euro progetti di, dalle batterie ricaricabili a ioni alcalini con elettroliti acquosi ad elevata concentrazione allo studio del degrado di moduli di batterie e recupero dei materiali; dai metodi innovativi per il dimensionamento dei sistemi di accumulo elettrochimici a prototipi di sistema di accumulo basato sulla produzione di idrogeno per l’applicazione con impianti a fonti rinnovabili.Con locoordinato dall’, che svolge ricerca sull’energia solare, sono stati finanziari perdi euro progetti di ricerca pubblici e privati sull'del Sud Italia, attraverso strategie di economia circolare, e su sistemi innovativi con tecnologia PV a Thin Film ad inseguimento per attività agricole resilienti.Il bando a cascata più corposo riguarda lo, coordinato dall’relativo alla. Si tratta di un bando dadi euro, ormai chiuso, che ha finanziato progetti di ricerca per lo sviluppo diper la simulazione e ildi sistemi energetici multi-commodity complessi; lo sviluppo diin contesti energetici multi-carrier; lo sviluppo di strumenti a supporto delle analisi tecnico-economiche, regolatorie e di impatto ambientale di sistemi energetici in contesti multi-commodity.Un altro bando a cascata promosso da Fondazione NEST, coordinato dall’, capofila dello, per un valore didi euro, riguarda: dallo sviluppo di sensori per la rilevazione di impurità nell’idrogeno a sistemi di propulsione ibrida a idrogeno per operazioni logistiche aeroportuali, dall’innovazione per la produzione di idrogeno verde da biomasse alla ricerca sperimentale sulla combustione di combustibili innovativi a zero emissioni di carbonio.Fondazione NEST, con il coordinamento dell’, ha infine finanziato, condi euro, progetti pubblici e privati che riguardano, dalla produzione dimediantealla realizzazione di un impianto pilota per la purificazione della CO2 biogenica e conversione in prodotti, dalla conversione chimica del digestato per la produzione di biomassa alla realizzazione di un bruciatore basato su tecnologia mild.